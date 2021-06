Israël : La Knesset votera sur un gouvernement sans Netanyahu

Étape cruciale pour le nouveau gouvernement israélien: il affrontera ce dimanche le Parlement qui doit lui accorder, ou non, sa confiance.

Le calendrier politique s’accélère mardi en Israël pour le nouveau gouvernement israélien, sur le point de mettre un terme aux douze ans de mandat du Premier ministre Benjamin Netanyahu, avec un vote de confiance du Parlement et une investiture fixés à dimanche.

Le président du Parlement et maître des horloges dans ce feuilleton à multiples rebondissements, Yariv Levin, a annoncé mardi que le très attendu vote de confiance à la nouvelle coalition gouvernementale se tiendrait «dimanche 13 juin 2021 lors d’une session spéciale du Parlement».

Le Conseil de sécurité de l’ONU a appelé samedi à un respect «complet» du cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, dans sa première déclaration depuis le début du conflit le 10 mai. (Dimanche 23 mai 2021)

Au centre, le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken arrive en Israël pour tenter de consolider la trêve entre Israéliens et Palestiniens. (Mardi 25 mai 2021)

Le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, a dénoncé une «décision honteuse», après l'annonce du Conseil des droits de l’homme de l’ONU de lancer une enquête internationale sur les atteintes aux droits humains commises dans les territoires palestiniens occupés et en Israël depuis avril. (Jeudi 27 mai 2021)

Coalition formée in extremis

Cette consultation formelle est la dernière étape avant l’installation au pouvoir de la coalition hétéroclite formée in extremis le 2 juin par le chef de l’opposition Yaïr Lapid avec deux partis de gauche, deux du centre, trois de droite dont Yamina (radicale nationaliste) et la formation arabe israélienne Raam (islamiste).

Les grandes orientations, les conditions d’entrée ou de sortie de la coalition ainsi que la répartition dans le détail des portefeuilles, sont encore à l’étude. Un document formel devra être déposé au Parlement avant le vote. Mais sur le papier, tout oppose les membres de la «coalition du changement» divisés sur des questions économiques, de la colonisation, ou sur la question sensible de la relation entre État et religion.

Plus de deux ans de crise politique

La nouvelle coalition, censée mettre un terme à plus de deux ans de crise politique marquée par quatre élections législatives, a été formée pour évincer Benjamin Netanyahu, Premier ministre le plus pérenne de l’histoire du pays avec quinze ans au total au pouvoir (1996-1999 et de 2009 jusqu’à présent).