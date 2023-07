Genève: La Lake Parade a convaincu petits et grands pour son retour festif

Entre 80 et 120’000 fans de musiques électroniques ont défilé samedi lors de la Lake Parade, près de 40’000 ont festoyé le soir, entre le Jardin anglais et la plage des Eaux-Vives. Les chiffres annoncés dimanche par l’organisateur de la manifestation, Christian Kupferschmid, lui font plaisir, après six ans d’absence du défilé électro au bout du lac. «Nous avons remonté quasiment la même équipe qu’à l’époque, et quand on voit le monde rassemblé sur le pont du Mont-Blanc, on sait pourquoi on fait ce métier: pour donner de la joie. La mission est remplie.»