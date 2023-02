Genève: la Lake Parade va revivre après six ans de sommeil

Le 15 juillet prochain, les Genevois se déhancheront au son de l’électro autour de la rade. TDG

La Lake Parade renaît de ses cendres! Six ans après sa dernière édition, la Ville de Genève a confirmé avoir accepté une demande des anciens organisateurs pour relancer la machine. La grand-messe de la musique électronique, ses chars et son cortège de dizaines de milliers de fêtards égayera la rade l’après-midi du samedi 15 juillet. Comme à ses plus belles heures, l’événement mobile se prolongera en soirée sous une forme statique: dès 18 heures, la «Lake Sensation» fera danser le quai Gustave-Ador. Le dimanche 16 juillet aura lieu «L’After Lake sensation», avec notamment un brunch destiné aux familles rythmé par des animations musicales.

C’est Christian Kupferschmid, le patron historique du raout, qui pilote cette résurrection, après une pause due à la difficulté de financer l’événement, puis à une certaine lassitude, et enfin au Covid. Mais «pendant le confinement, tout mon univers s’est arrêté», et l’envie est revenue. Le voilà donc regonflé à bloc pour monter cette nouvelle Lake. «C’est une excellente nouvelle au moment où tant de gens se plaignent, avec la disparition des Fêtes et des pré-Fêtes, qu’il ne se passe plus rien à Genève.»

«David Guetta nous avait demandé 5000 euros!»

Il table sur «dix à quinze à chars, tous dans la thématique électro», mais avec «peut-être moins de types alternatifs genre hardcore, trans ou goa que lors des dernières éditions. Il fallait que l’on amène de la nouveauté tout en faisant plaisir au public des débuts, voici vingt-cinq ans.» Plusieurs véhicules devraient être cornaqués par les gros clubs genevois et vaudois du moment. Niveau DJs, Christian Kupferschmid misera sur «des nouveaux talents, romands et étrangers, c’est la vocation de ce type d’événements. A nos débuts, par exemple, on avait eu David Guetta, il nous avait demandé 5000 euros!»

Une grande scène pour 30’000 personnes

La Lake Parade, comme jadis, s’ébranlera au parc Mon-Repos pour s’achever devant le parc des Eaux-Vives. Là, elle mutera en Lake Sensation. Une grande scène sera installée sur l’esplanade devant la plage des Eaux-Vives (où la manifestation n’empiétera pas). L’espace doit permettre l’accueil de 30’000 personnes. Et le lendemain sera dédié à un brunch. «On restera très familles. Il y aura de la musique des années 80 et latino, quelques concerts aussi», explique Christian Kupferschmid, qui compte aussi sur cette seconde journée pour rentrer dans ses frais: si tout le week-end est gratuit, les stands de nourriture et de boissons, eux, pèsent environ deux tiers d’un budget annoncé «un peu inférieur à un million de francs».

«Important d’avoir une manifestation pour les jeunes»