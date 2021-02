Vaud : La langue des signes devient officielle

Elle sera désormais plus présente dans les formations et actes officiels, pour une meilleure intégration des personnes malentendantes.

Mardi matin, le Parlement vaudois a approuvé (84 oui, 1 non et 44 abstentions) la reconnaissance officielle de la langue des signes dans la Constitution cantonale, à la suite d’une initiative déposée en 2019 par la députée Léonore Porchet (Les Verts). Stéphane Beyeler, directeur romand de la Fédération suisse des sourds, explique: «Ce n’est qu’avec une reconnaissance officielle de la langue des signes que les personnes sourdes auront enfin un accès réellement adapté à l’administration, aux services publics, à la santé et à l’enseignement, comme tout autre citoyen.» Vaud emboîte ainsi le pas à Genève et Zurich.



Avec cette reconnaissance, cette langue devrait désormais être promue et intégrée, en particulier dans le contexte de la formation scolaire et professionnelle. Il sera également possible de pallier son absence actuelle dans l’offre technique des formations et rencontres officielles, ce qui a notamment pour conséquence une sous-représentation des personnes sourdes dans les gymnases et les universités.



Bien que le droit à la langue des signes soit ancré dans la loi suisse sur l’élimination des inégalités, il revient aux cantons de décider des modes de promotion de cette langue et culture à part entière. Comme première étape, le président de groupe des Verts Vassilis Venizelos demandera, mardi après-midi, que le Conseil d’État suive l’exemple de la Confédération et propose dès à présent une interprétation en langue des signes de ses conférences de presse.