Berne : La langue des signes pourrait être reconnue en Suisse

Les personnes en situation de handicap doivent être mieux protégées contre la discrimination dans le monde du travail et dans l’accès aux prestations de service. C’est ce qu’a décidé vendredi le Conseil fédéral. Il souhaite en outre reconnaître la langue des signes et promouvoir l’égalité des personnes sourdes. Il a chargé pour cela le Département fédéral de l’intérieur (DFI) de présenter d’ici à la fin de l’année une modification en ce sens de la loi sur l’égalité pour les handicapés (LHand). Il veut en outre examiner les possibilités d’améliorer la participation des personnes handicapées à la vie sociale et publique à l’aide de mesures législatives.