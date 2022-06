Session: La langue des signes sera reconnue dans la loi

Bonne nouvelle pour les personnes sourdes et malentendantes. Le Conseil fédéral devra présenter une loi fédérale pour que les trois langues des signes suisses soient reconnues légalement. Le National a soutenu mercredi par 134 voix contre 32 une motion en ce sens de sa commission de la science, de l’éducation et de la culture.

«En langage parlé, les trois langues nationales sont des langues étrangères pour les sourds. C’est pourquoi de nombreuses personnes sourdes ont de grandes difficultés à communiquer par écrit ou à comprendre le contenu de longs textes», a expliqué Lilian Studer, au nom de la commission. Les trois langues des signes suisses sont bien plus qu’une simple aide pour surmonter un handicap - elles sont pour la communauté des sourds la caractéristique unique qui fonde son identité et sa culture», a-t-elle ajouté.

La langue des signes pas reconnue en Suisse

Et de rappeler encore que la Suisse est l’un des rares pays d’Europe à ne pas avoir reconnu juridiquement la langue des signes, malgré la ratification de la Convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées en 2014. En outre, la motion veut améliorer l’égalité entre les personnes malentendantes et les autres. Trop souvent, les personnes sourdes sont discriminées, a-t-elle expliqué. Notamment à l’école, dans le monde du travail, dans l’exercice des droits politiques et dans les soins médicaux, notamment parce que les traducteurs en langue des signes font souvent défaut.