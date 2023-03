Football : La Lazio bat le leader et s’empare de la deuxième place

La Lazio réalise une excellente opération dans la course à la Ligue des champions, et devance l’Inter (3e) et l’AC Milan (4e) d’une longueur. L’Inter reçoit Lecce (15e) dimanche et Milan joue à Florence contre la Fiorentina (12e) samedi.