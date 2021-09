Football – La Lazio et West Ham ont gagné, pas l’OM

La rencontre entre l’OM et Galatasaray a été chaude.

Groupe E: Galatasaray en tête

Galatasaray a pris la tête du groupe, jeudi soir, lors de la deuxième soirée de Ligue Europa, à la faveur de son match nul (0-0) obtenu sur le terrain de Marseille. Le match a été interrompu avant la fin de la première période quand des pétards et des fumigènes ont été jetés depuis le parcage où étaient réunis les supporters du club turc.

Un d’entre eux a touché un chargé de sécurité sur la pelouse et un autre a atteint le Virage Nord du Vélodrome, où sont installés plusieurs groupes de supporters de l’OM.

De très nombreux pétards ont alors explosé et quelques provocations ont suivi entre supporters turcs et marseillais. Le match a été interrompu un peu plus de cinq minutes, les joueurs restant sur la pelouse. Il a repris dans le calme.