Football : La Lazio se replace en écrasant la Roma

Le derby de Rome a tourné à l’avantage de la Lazio qui revient à trois points de son adversaire.

Ciro Immobile, qui a rapidement ouvert la marque pour son douzième but de la saison (14e), puis Luis Alberto, de deux jolies frappes précises (23e, 67e), ont offert ce succès logique aux Laziali, plus agressifs et plus concentrés.