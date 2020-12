La phalange de Simone Inzaghi, qui était de l'aventure sur le pré au début du siècle, pensait avoir vite tué le suspense, alors qu'un match nul pouvait tout à fait lui convenir. Les Laziale ont étouffé les Belges d'entrée et Correa a traduit la domination italienne dès la 12e minute. L'Italo-Argentin était alors à l'origine et à la conclusion d'un magnifique mouvement collectif, sublimé par une feinte de corps dévastatrice de l'ancien attaquant d'Estudiantes.

Egalisation à dix

Le capitaine brugeois Vormer a certes égalisé trois minutes plus tard, profitant d'une hésitation du gardien vétéran Reina, et la future star De Ketelaere n'a pas été loin de retourner le score à peine le premier quart d'heure passé. Immobile a redonné l'avantage à ses couleurs sur penalty à la 27e. Le Transalpin inscrivait là son dixième but lors des neuf derniers matches et on pensait que l’affaire était close.