Twitter: La lecture de tweets restreinte pour contenir l’utilisation des données par l’IA

Concrètement, la plateforme va limiter la lecture à 10’000 messages par jour pour les comptes vérifiés, à 1000 pour les utilisateurs non vérifiés et 500 pour les nouveaux comptes non vérifiés, a indiqué Elon Musk sur le réseau social après avoir annoncé plus tôt des seuils inférieurs. Une décision prise «pour remédier aux niveaux extrêmes de recueil de données et de manipulation de système», a expliqué Elon Musk dans un tweet. La veille, il avait déjà annoncé qu’il ne serait plus possible de lire des messages sur le réseau sans se connecter et donner ses identifiants.