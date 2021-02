États-Unis : La légendaire marque d’armes Colt rachetée par un fabricant tchèque

Le fabricant d’armes tchèque Ceska Zbrojovka (CZG) a annoncé jeudi qu’il rachetait le légendaire fabricant d’armes américain Colt, y compris son unité canadienne.

«CZG acquiert une participation de 100% dans Colt pour 220 millions de dollars (196 millions de francs) en espèce et l’émission de 1’098’620 actions ordinaires CZG», a indiqué la société tchèque dans un communiqué.

«Nous sommes fiers d’inclure Colt, qui est aux côtés de l’armée américaine depuis plus de 175 ans, dans notre portefeuille», a déclaré Lubomir Kovarik, président du conseil d’administration de CZG. Le patron de Colt, Dennis Veilleux, a qualifié la transaction «d’alliance puissante pour les deux marques et pour nos clients».

CZG, qui emploie quelque 1650 personnes en République tchèque, aux États-Unis et en Allemagne, fabrique des armes pour la police et l’armée, mais aussi des armes de sport et de chasse sous la marque CZ.