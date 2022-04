Morgan Super 3: La légendaire trois roues est désormais propulsée par un trois cylindres

Cela fait 108 ans que le constructeur britannique Morgan construit des 3-wheelers. Ces véhicules à trois roues connaissent actuellement un regain d’intérêt. D’autres fabricants tels que Vanderhall ou Polaris construisent désormais des roadsters puristes avec deux roues à l’avant et une roue à l’arrière. Mais en termes de style, il est difficile d’égaler les légendaires modèles de Morgan.

Les Britanniques viennent de dévoiler la Super 3, avec laquelle le constructeur entend arborer une image plus moderne. Chez Morgan, la modernité se traduit par une nouvelle plateforme en aluminium en trois parties. C’est une évolution considérable pour un constructeur automobile qui est le seul au monde à utiliser encore des châssis en bois. Le successeur du 3-wheeler produit entre 2011 et 2021 est par ailleurs le premier modèle Morgan à être équipé d’une structure monocoque. Le concept ne change pas pour autant: deux roues à l’avant, pas de toit, des pots d’échappement latéraux et des composants mécaniques visibles. Sauf que le moteur n’est pas visible sur la Super 3, mais a été monté sous le capot, derrière les roues.

Nouveau langage stylistique

Signé Ford, le moteur trois cylindres en ligne 1,5 litre développe une puissance de 87 kW/118 ch et surpasse largement les précédentes trois roues de Morgan. Comme sur le modèle précédent, la transmission est assurée par la boîte cinq vitesses ultrarapide de la Mazda MX-5. Si vous pensez que cela manque un peu de puissance, il ne faut pas oublier le poids, car la Super 3 ne pèse que 635 kg et passe de 0 à 10 km/h en sept secondes pour atteindre une vitesse de pointe de 209 km/h. La consommation moyenne annoncée par le constructeur est de 5,8 litres.

La Super 3 est le premier d’une nouvelle famille de produits avec un nouveau langage stylistique qui, selon le constructeur, s’inspire de l’ère des jets. Il s’agit également du premier modèle au design «clean sheet» depuis le lancement de l’Aero 8 en l’an 2000. Les designers sont donc, pour ainsi dire, partis d’une page blanche. Selon Morgan, la Super 3 est le plus grand changement visuel depuis la Plus 4 Plus de 1962. Et elle a été soumise au programme de durabilité le plus strict de l’histoire de l’entreprise à ce jour.

Les prix du roadster trois roues démarrent à 54’500 francs. Morgan La Super 3 est équipée d’un moteur trois cylindres Ford, logé sous le capot derrière les roues. Morgan L’habitacle est spartiate, même s’il existe quelques commodités telles que le compartiment verrouillable situé sous les sièges. Morgan

L’habitacle de la Super 3 est également plus moderne que celui de ses prédécesseurs. Le combiné d’instrumentation est désormais entièrement numérique. Pour la première fois, un chauffage au niveau des pieds est disponible en option et le volant est réglable en hauteur et en profondeur, tout comme le pédalier. Des sacoches permettent d’accrocher de petits objets sous la planche de bord et au niveau des portes. Sous le siège se trouve un compartiment verrouillable.