Football : La légende iranienne est prête à se faire dépasser par Cristiano Ronaldo

Meilleur buteur de l’histoire des sélections, l’Iranien Ali Daei est sereinement prêt à se faire déboulonner de son trône

Cette course à distance passionne les médias iraniens. Dans les médias sportifs, les articles surgissent à chaque nouveau but de «CR7» le rapprochant de la marque de 109. Pour établir son record, Daei a notamment réussi un quintuplé contre le Sri Lanka (7-0) en 1996 et quatre quadruplés, dont un contre Guam dans un des matches les plus prolifiques de l’histoire des qualifications à une Coupe du monde: 17-0 en 2000!