Football : La légende Pelé hospitalisée, son entourage se veut rassurant

«Après avoir été examiné, il a été amené dans une chambre normale, en l’absence de toute nécessité de soins intensifs», a ajouté l’hôpital, soulignant que le Brésilien était «en plein contrôle de ses fonctions vitales». «Mon père est hospitalisé pour réguler les doses de ses médicaments», avait déclaré plus tôt sur Instagram Kelly Nascimento, qui vit aux États-Unis.

«Pas une surprise»

«Je ne vais pas prendre le prochain vol, mes frères sont au Brésil et je m’y rendrai au Nouvel an. Je vous promets que je publierai des photos», a-t-elle ajouté, pour rassurer les fans après des rumeurs selon lesquelles l’état de santé du «Roi» Pelé aurait empiré. Cette hospitalisation «n’est pas une surprise et il n’y a pas d’urgence», avait-t-elle insisté.