Conduire en Suisse : La législation expérimentale pourrait permettre de lâcher son volant sur l’autoroute

Permettre de suivre l’innovation

Une loi qui permet d’enfreindre la loi? Le nouvel article sur les voitures autonomes n’est pas un cas isolé. À l’ère de l’accélération des changements technologiques, on rencontre de plus en plus souvent de tels articles pilotes afin de répondre au constat que nos lois ont souvent un temps de retard sur ces changements. Pour exemple, le rythme de la numérisation, que notre processus législatif ne peut pas suivre. Le Conseil fédéral estime ainsi qu’une réglementation trop restrictive pourrait freiner l’innovation et s’opposer à de futures adaptations au droit international.

En effet, il s’écoule bien cinq ans avant qu’une nouvelle loi ne soit en vigueur dans notre pays. Interrogé par la NZZ am Sonntag, le conseiller aux Etats zougois Matthias Michel (PLR) trouve positif que «la politique se rende compte qu’elle étouffe l’innovation en voulant toujours faire une nouvelle loi en premier». L’avocat et président de la Commission de gestion du Conseil des Etats suit de près les développements dans ce domaine. «Dans un monde de plus en plus complexe et de plus en plus dynamique, il est impératif de créer des espaces légaux pour l’évolution technologique. On peut aussi en tirer des enseignements en réglementant moins», note-t-il.