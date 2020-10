Kirghizstan : La légitimité du nouveau Premier ministre fait débat

Plusieurs députés contestent les conditions dans lesquelles Sadyr Japarov a été désigné, samedi, chef du gouvernement du Kirghizstan.

Sadyr Japarov purgeait jusqu’à lundi une longue peine de prison pour avoir participé à la prise d’otage d’un gouverneur régional en 2013. Il a été libéré par ses partisans et a profité du chaos politique dans ce pays d’Asie centrale pour se faire élire samedi, par le parlement, Premier ministre par intérim.

Plusieurs députés ont toutefois mis en cause les conditions dans lesquelles Sadyr Japarov a été nommé Premier ministre, le nombre de députés présents à la session extraordinaire l’ayant adoubé étant inférieur au seuil requis par la loi.

De violentes manifestations lundi ont fait un mort et plus d’un millier de blessés, les protestataires prenant le contrôle de plusieurs bâtiments administratifs et faisant sortir de prison plusieurs hommes politiques.