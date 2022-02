Valais : La lenteur de la justice permet au notaire escroc d’échapper à la prison

Un notaire valaisan condamné en première instance à 30 mois de prison, dont 6 mois ferme pour abus de confiance qualifié, a vu sa peine ramenée à 20 mois par le Tribunal cantonal car la procédure dure depuis 2010.

L’absence de célérité de la justice a pleinement profité au prévenu. Un notaire valaisan reconnu coupable d’abus de confiance qualifié et condamné en 2019 à trente mois de privation de liberté, dont six mois ferme, ne va pas passer par la case prison. Le Tribunal cantonal du Valais a baissé la peine à vingt mois avec sursis. «Cette réduction de peine tient simplement compte de la lenteur avec laquelle la justice valaisanne a traité cette procédure ouverte en 2010», relève Le Nouvelliste . «La justice a constaté d’elle-même qu’il y a eu violation du principe de célérité», a réagi dans le quotidien valaisan Me Julien Ribordy, avocat du condamné. La réduction de la peine s’explique aussi par la prescription de certains faits ayant eu lieu en 2004.

«L’ex-notaire avait détourné l’argent d’héritages et d’affaires immobilières de clients à hauteur de plusieurs centaines de milliers de francs. N’arrivant plus à rembourser l’un d’entre eux, le notaire avait puisé dans l’argent d’un second, et ainsi de suite. Pour finir, le trou avait atteint plus de 350 000 francs», résume Le Nouvelliste.