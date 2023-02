Présidentielle au Nigeria : La lenteur du décompte alimente les craintes de fraude

Le Nigeria attendait lundi, pour la deuxième journée consécutive, les résultats d’une présidentielle très disputée dans le pays le plus peuplé d’Afrique.

Plus de 87 millions d’électeurs ont voté samedi pour choisir parmi 18 candidats la personne qui aura la lourde tâche pendant quatre ans de redresser le Nigeria. Le pays est plombé par une économie en berne, les violences récurrentes de groupes armés et de bandits, ainsi qu’un appauvrissement généralisé de la population.

L’annonce des résultats, État par État, va prendre du temps: après avoir donné dimanche les chiffres pour Ekiti, un petit État du sud-ouest, la Commission électorale nationale (Inec) a reporté la suite à lundi matin. À 12 h locales, elle n’avait toujours pas repris. Le Nigeria compte 36 États et le territoire de la capitale fédérale Abuja.

Le vote de samedi s’est déroulé dans le calme, malgré quelques incidents sécuritaires et des couacs logistiques, qui ont provoqué des retards: les dépouillements se sont parfois prolongés tard dans la nuit, en présence de nombreux électeurs restés pour «protéger» leur vote. Le processus électoral s’est compliqué au moment du transfert électronique des résultats, expérimenté pour la première fois au niveau national: la plupart des agents, qui étaient censés télécharger les résultats depuis les bureaux sur une plateforme de l’Inec, n’ont pas réussi à le faire.

«Triche»

Lundi matin, seuls 30% des résultats des quelque 176’000 bureaux ont été téléchargés sur la plateforme de l’Inec, qui a reconnu dimanche «des problèmes techniques». Elle a toutefois assuré que les résultats «étaient en sécurité» et ne pouvaient pas «être falsifiés». Mais déjà, les premières accusations de manipulations et d’attaques sur les centres de collecte ont émergé.

Dimanche, le candidat de l’opposition (PDP), Atiku Abubakar, a appelé l’Inec à rester neutre et à publier les résultats au plus vite, affirmant que certains gouverneurs essayaient de compromettre le processus électoral. Lundi, le PDP a accusé le parti au pouvoir (APC) de tentatives de fraude. «L’APC fait tout son possible pour tricher à Lagos», a lancé à la presse son porte-parole, Dele Momodu. De son côté, le Parti travailliste du candidat outsider Peter Obi a également évoqué des «pressions» de l’APC sur l’Inec.