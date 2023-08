La lèpre resurgit en Floride et cela n'inquiète pas la Suisse

L’autorité sanitaire américaine a lancé une alerte auprès des médecins traitants pour qu’ils recherchent et signalent les cas de lèpre. CDC

«C’est bon, j’ai pas la lèpre non plus!» Cette boutade répandue évoquant l’une des maladies les plus flippantes de l’imaginaire collectif soulève des craintes de voir sa peau partir en lambeau ou ses membres se détacher. En Suisse, la lèpre se cantonne bien souvent au domaine de l’humour, puisqu’elle ne sévit plus depuis bien longtemps.

Mais une récente alerte lancée par les autorités sanitaires des États-Unis (CDC) ravive la peur: la lèpre fait une poussée en Floride et dans tout le pays, rapporte Blick. Le nombre de cas détectés augmente depuis 20 ans et a même plus que doublé ces dix dernières années. En 2020, quelque 159 cas ont été recensés.

Les symptômes évoqués sont principalement des lésions de la peau ainsi que des problèmes neurologiques, comme des paralysies et insensibilité à la douleur. Si le diagnostic n’est pas posé rapidement, des complications et séquelles sont possibles, mais des traitements antibiotiques ont prouvé leur efficacité s’ils sont administrés rapidement.

Pas de cas en Suisse, mais une présence mondiale

Toutefois, contrairement à l’idée répandue selon laquelle la lèpre était une maladie mondialement éradiquée, plusieurs millions de personnes sont actuellement porteuses de cette maladie dans le monde, et quelque 200’000 nouveaux cas sont détectés chaque année. Ils se trouvent principalement au Brésil, en Inde et en Indonésie, ainsi que dans plusieurs pays d’Afrique. «On l’appelle parfois la «maladie du pauvre» car elle se développe généralement dans des contextes de mauvaises conditions d’hygiène, chez des personnes dont le système immunitaire est déjà fragilisé, par exemple par la malnutrition», explique Pierre-Yves Bochud, médecin-chef au service des maladies infectieuses du CHUV.

En Suisse, le dernier signalement remonte à plusieurs dizaines d’années, même si la lèpre n’est pas à déclaration obligatoire dans notre pays, indique l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). Mais des contaminations ont eu lieu dans des pays endémiques. «Il s’agit d’une maladie peu contagieuse, poursuit l’OFSP. Le risque pour les voyageurs est très faible et aucune mesure spécifique n’est nécessaire. En cas de détection en Suisse, le cas est traité et ses contacts sont identifiés afin d’être traités si nécessaire.» Si la situation préoccupe pour les États-Unis, elle ne provoque pas particulièrement de craintes outre-Atlantique. «Il faut combiner de malchance pour être infecté», confirme Pierre-Yves Bochud.

Une maladie qui reste rare

Pourquoi alors une telle crainte? «On se souvient des lépreux isolés et enfermés dans des léproseries à l’époque, et son aspect clinique peut faire peur, décrypte le spécialiste. En outre, comme elle se développe très lentement, elle cause des destructions sur le long terme, et peut ressurgir après plusieurs années.» Mais la flambée aux États-Unis ne l’inquiète pas vraiment. «Les touristes ne courent pas de danger, et même pour les indigènes, cela reste une maladie rare. Au niveau mondial, elle est même en lente diminution depuis plusieurs décennies.»