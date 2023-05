Affaire Gabby Petito: La lettre explosive de la mère de Brian Laundrie rendue publique

Gabby Petito et Brian Laundrie étaient partis pour un road trip en juin 2021. YouTube

Près de deux ans après la mort de la jeune Gabby Petito, tuée fin août 2021 par son petit ami Brian Laundrie lors d’un road trip aux États-Unis, les parents de la victime continuent de se battre devant les tribunaux de Floride. L’année dernière, Joseph Petito et son ex-femme Nichole Schmidt ont en effet porté plainte contre les parents de Brian Laundrie, qu’ils poursuivent pour tort moral. Ils accusent Roberta et Christopher Laundrie de ne pas avoir répondu à leurs nombreux appels et SMS alors que Gabby était portée disparue. Le couple, lui, estime qu’il n’avait aucune obligation envers les parents de la jeune femme.

Dans l’attente du procès, les deux camps aiguisent leurs armes. Et l’avocat de la famille de Gabby a entre les mains un élément potentiellement accablant pour Roberta Laundrie. Il s’agit d’une étrange lettre, que l’Américaine a fait parvenir à son fils Brian lorsque celui-ci était en cavale. Ce courrier a été retrouvé dans le sac à dos du jeune homme, à côté de ses restes, en octobre 2021 dans une réserve naturelle de Floride. Sur l’enveloppe, on pouvait lire: «Brûler après lecture». Et le contenu de la lettre, rendu public ce mercredi, est particulièrement troublant.

J’arriverai avec une pelle et des sacs-poubelles Roberta Laundrie à son fils

En voici un extrait, diffusé par le «New York Post»: «Si tu es en prison, je ferai un gâteau et j’y mettrai une lime dedans. Si tu dois te débarrasser d’un corps, j’arriverai avec une pelle et des sacs-poubelles. (…) Je veux juste que tu te souviennes que je t’aimerai toujours et je sais que tu m’aimeras toujours. Tu es mon garçon. Rien ne peut me faire cesser de t’aimer, rien ne peut ou ne pourra jamais nous séparer, peu importe ce que nous faisons, où nous allons ou ce que nous disons, nous nous aimerons toujours.» L’avocat de la défense affirme que cette lettre n’a rien à voir avec l’affaire Gabby: Roberta Laundrie l’aurait écrite avant le voyage fatal du jeune couple.

Durant une audience mercredi, Me Matthew Lukda a déclaré que les références à un meurtre et à une peine de prison n’étaient que le fruit du hasard et que le choix des mots de sa cliente était «malheureux». Me Pat Reilly a répliqué que la lettre en elle-même n’avait pas causé de tort aux parents de Gabby, mais qu’elle tendait à prouver que les Laundrie étaient au courant que la jeune femme était morte. Or le 14 septembre 2021, les parents de Brian avaient diffusé un communiqué dans lequel ils disaient espérer qu’elle soit encore en vie. Au terme de cette audience, la juge Danielle Brewer a estimé que ce courrier était admissible en tant que preuve. Le procès doit débuter en août.