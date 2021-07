Suisse - La levée des dernières mesures va probablement être repoussé

Coronavirus : La levée des dernières mesures va probablement être repoussé

Le taux de vaccination ne permet pas d’exclure le scénario d’une surcharge hospitalière. Certaines mesures risquent d’être maintenues plus longtemps que prévu.

«Vu la situation actuelle, on ne dépassera sans doute pas un taux de vaccination de plus de 60%.» C’est ce qu’affirme Manfred Kopf, membre de la task force scientifique de la Confédération et immunologue à l’EPFZ. A l’heure actuelle, 53,3% de la population suisse a été vaccinée au moins une fois; 46,8% a reçu les deux doses.

Vers une surcharge des hôpitaux?

Quel taux faut-il atteindre?

Manfred Kopf estime qu’il faut convaincre davantage de personnes de plus de 60 ans à se faire vacciner. «Plus la personne vaccinée est âgée, plus elle contribue à éviter une surcharge des hôpitaux. Si 95% des plus de 60 ans et des personnes à risque sont vaccinées, l’immunité collective ne sera plus déterminante. Une surcharge du système médical serait alors exclue et tout le monde pourrait retrouver ses libertés.»