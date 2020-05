Football

La LFP acte l'arrêt définitif de la Ligue 1, le PSG sacré

La Ligue de football professionnel a levé les derniers doutes concernant une hypothétique reprise du championnat de France.

Cette décision fera des heureux, comme Marseille et Rennes, qualifiés ainsi pour la Ligue des champions, et des perdants, comme Lyon, 7e, et privé en l'état d'une qualification européenne pour la première fois depuis plus de vingt ans, selon le «classement final» dévoilé par la LFP en conférence de presse téléphonique. Toulouse et Amiens seront pour leur part relégués, et Lorient et Lens promus de L2, ce qui annonce peut-être une vague de litiges devant la justice sportive et administrative.