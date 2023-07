Singapour: La liaison entre deux membres de l’opposition leur coûte leur poste

Scandales en chaîne

Or, «la Constitution du Parti des Travailleurs exige d’être honnête et franc dans les relations avec le parti et le peuple de Singapour», a-t-il dit. Deux jours plus tôt, le président du Parlement et une députée du Parti d’action populaire (au pouvoir) avaient également démissionné pour avoir entretenu une relation jugée «inappropriée».