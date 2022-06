Canton de Fribourg : L’habitat de l’alouette des champs menacé par la liaison Marly-Matran

La construction du nouveau tronçon entre Marly et Matran forcera l’oiseau à déménager. Plusieurs associations sont inquiètes.

Dans le détail, des semis de céréales espacés, ainsi que des fenêtres à alouettes seront aménagés. Mais selon plusieurs associations, dont Pro Natura Fribourg, les mesures de compensation proposées dépendent du «bon vouloir des agriculteurs» et «ne sont pas garanties par le dossier de mise à l’enquête.» À noter que l’oiseau, figurant avec un statut «vulnérable» sur la liste rouge des espèces d’oiseaux menacés, a diminué de 80 à 90% ses effectifs sur le plateau suisse, depuis les années 80. Et selon un collaborateur au Service des forêts et de la nature, Fribourg fait partie des régions, où la baisse est la plus forte.