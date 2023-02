Inde: Liberté de la presse malmenée par les descentes du fisc à la BBC

Deux ans en prison sans procès

Les journalistes sont depuis longtemps confrontés au harcèlement, aux menaces et à l’intimidation pour leur travail en Inde, mais aussi et plus que jamais à des poursuites pénales, s’inquiète l’organisation Free Speech Collective. Et une fois arrêté, un journaliste peut passer des mois, voire des années, à attendre que son cas soit examiné par la justice.