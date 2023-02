La liberté de la presse contre la forteresse bancaire

Défection des médias suisses

Les médias suisses s’étaient tenus à l’écart de cette opération baptisée «Swiss Secrets», car certains aspects de l’article 47 de la loi sur les banques, introduits en 2015, menacent les journalistes d’une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans de prison s’ils exploitent des données bancaires volées. Cette défection des médias helvétiques avait provoqué des critiques de la part de plusieurs organisations nationales et internationales, déplorant le tort fait à la liberté de la presse sur un sujet aussi sensible.

«Cette atteinte à la liberté de la presse et ce muselage du journalisme d’investigation doivent être levés». Le Parti socialiste avait déposé peu après une initiative parlementaire à Berne. Le conseiller national Raphael Mahaim (V/VD) avait suivi avec une initiative similaire: «Dans un cas comme celui des «Swiss Secrets», écrivait-il, il existe un intérêt public évident à pouvoir conduire le débat sur la place publique et par voie de presse, en témoigne d’ailleurs le très important écho médiatique de la thématique ailleurs dans le monde».

La sphère privée prime sur la liberté de presse

Les deux initiatives ont donc été retirées au profit d’une motion plus «light», qui charge le Conseil fédéral d’examiner s’il y a lieu de modifier la législation actuelle pour garantir la liberté de la presse… ou non. La conseillère fédérale Karin Keller-Sutter a défendu cette solution peu contraignante. Selon elle: «Ce qui est certain, c’est que les journalistes doivent pouvoir travailler dans un cadre clair et précis».