Covid-19 – La liberté des non-vaccinés risque d’être limitée un certain temps

«Je manque de compréhension pour les non-vaccinés»

Anne Lévy, directrice de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) depuis un an, a déclaré dans une interview au «SonntagsBlick» ne pas comprendre qu’on ne puisse pas être vacciné contre le Covid-19. Néanmoins, elle est contre une obligation vaccinale, car il s’agit d’une «décision privée qui doit le rester». Mais exclure des centaines de milliers de personnes de la vie publique en adoptant la règle des 2G se justifie selon elle, sachant que «tant de non-vaccinés ont atterri dans les hôpitaux au cours des dernières semaines.» C’est aussi une règle «incontournable au vu du nombre croissant de cas de Covid-19», pour Anne Lévy. La 2G offrirait ainsi une certaine sécurité aux personnes vaccinées et guéries. Et elle permettrait de briser le plus vite possible la vague due au variant Delta pour que le pays soit prêt à affronter le nouveau variant, qui pourrait dominer au plus tard en début d'année. «Il faut donc de la place dans les hôpitaux», souligne-t-elle. De plus, selon la directrice de l’OFSP, «les personnes vaccinées sont moins disposées à renoncer à une vie plus ou moins normale.»