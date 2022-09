Nida-Errahmen Ajmi: motarde star d'un film

Suissesse d’origine tunisienne, elle est musulmane, porte le foulard, se passionne pour la moto, a fait son école de recrues et publie ses illustrations sur Instagram. «On me dit souvent que je casse des stéréotypes, mais je ne suis pas là pour casser quoi que ce soit. Je suis là pour me construire. J’aime bien dire que je suis une bombe à construction massive», rigole-t-elle. D’ailleurs avant d’entrer dans le monde des motards, Nida ne s’était même pas rendu compte qu’il s’agissait d’un milieu majoritairement masculin. «Je vais là où ça me plaît. Je ne me pose pas la question de savoir qui est là ou pas. La moto n’a pas de genre particulier. Dans le mode d’emploi, il ne me semble pas qu’il soit écrit qu’il faille avoir un certain taux de testostérone ou un pénis. Pour moi, la moto, c’est un monde de liberté et je crois que c’est ce mot qui me définit le mieux», confie-t-elle.