rapport du SECO

La libre circulation bénéfique pour la Suisse

Selon un rapport sur la libre circulation des personnes, le solde migratoire par rapport à l’UE et l'AELE est resté l'an dernier au même niveau qu’en 2018.

Selon le 16e rapport de l'Observatoire sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'UE, le solde migratoire par rapport à l’UE et l'AELE est resté l'an dernier au même niveau que celui de 2018. L'immigration nette en provenance de ces régions s'est montée à quelque 30'700 personnes, contre 31'200 en 2018.

Le niveau de l’immigration des pays de l’Union européenne et de l'AELE dépend essentiellement de la demande de main-d’oeuvre en Suisse, relève le rapport. Depuis 2010, les effectifs d’Europe du sud et de l'est ont plus augmenté que ceux du nord et de l'ouest du continent. Cette évolution s'explique par la situation conjoncturelle dans ces pays.