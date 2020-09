Votations du 27 septembre : La libre circulation profite à la Suisse, selon une étude

Une étude menée par le groupe de réflexion Avenir Suisse indique que la présence en Suisse de personnes originaires de la zone UE a un effet positif dans le pays, notamment sur la sécurité et le financement de la prévoyance vieillesse.

Sur le plan de l’immigration, le solde migratoire des personnes originaires de la zone UE s’élève en moyenne à 43’000 depuis 2002, note Avenir Suisse dans son étude publiée mercredi soir, en vue du vote sur l'initiative dite de limitation le 27 septembre. Le nombre de personnes qui immigrent effectivement en conséquence directe de la libre circulation est nettement inférieur, entre 10'000 et 15'000.

Amélioration économique

Au niveau économique, de nombreux indicateurs économiques tels que le produit intérieur brut (PIB) réel par habitant, la productivité du travail et le volume des exportations ont évolué positivement, relève l’étude d’Avenir Suisse. En outre, les craintes de dumping salarial et d’éviction de la main-d’œuvre domestique ne se sont pas concrétisées.

Par ailleurs, la contribution financière «clairement positive» des citoyens de l’UE/AELE dans la prévoyance vieillesse, l’AI et l’assurance-maladie l’emporte sur les effets négatifs dans l’assurance-chômage et l’aide sociale.

Bonnes qualifications

Le niveau de qualification de la main-d’oeuvre ne souffre pas non plus de la libre circulation, considère le groupe de réflexion. En effet, 84 % des immigrés de la zone UE/AELE depuis 2002 ont au moins un diplôme de l’enseignement secondaire supérieur et 55 % ont un diplôme universitaire ou polytechnique.