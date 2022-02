Afrique du Nord : La Libye avec deux Premiers ministres après un vote du Parlement

La Libye s’est retrouvée jeudi, après un vote controversé du Parlement, avec deux Premiers ministres, dont l’un a vu son convoi visé par des tirs, signe d’une exacerbation des tensions.

À son arrivée jeudi soir à l’aéroport de Mitiga, près de la capitale, en provenance de Tobrouk, Fathi Bachagha a promis «d’ouvrir un nouveau chapitre», en «tendant la main à tous». Il a ensuite «remercié M. Dbeibah pour le travail accompli pendant cette période difficile», en se disant «confiant du souci du gouvernement à respecter les principes démocratiques». Cet ancien pilote de chasse dispose de deux semaines pour former un gouvernement et le soumettre au Parlement.

La Libye s’est enlisée dans une crise politique majeure après la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011. En pleine guerre civile, le pays avait été dirigé entre 2014 et 2016 par deux Premiers ministres rivaux à l’Ouest et à l’Est.

«Autorité parallèle»

Après des années de conflits armés, le gouvernement Dbeibah a été mis sur pied il y a un an, sous l’égide de l’ONU, pour mener la transition jusqu’aux élections présidentielle et législatives, prévues en décembre dernier et reportées sine die. Ce report avait été décidé sur fond de désaccords persistants entre un pouvoir à l’Est, incarné par le Parlement et le maréchal Khalifa Haftar, et un autre à l’Ouest, autour du gouvernement de Tripoli et du Haut Conseil d’État.