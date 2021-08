Football : La Liga valide l'accord avec CVC, sans le Real Madrid et le Barça

38 clubs professionnels espagnols ont voté pour la vente de 10% du capital de la Liga au fonds d'investissement CVC Capital Partners. Les quatre opposants, dont le Real Madrid et le Barça, ont été écartés.

«LaLiga Impulso» verra bien le jour: cette nouvelle entreprise, vers laquelle la Liga va transférer l'ensemble de ses activités, sera détenue à 10% par CVC, et les clubs de Liga pourront bien bénéficier de cette manne tombée du ciel de plus de 2 milliards d'euros.

La Super Ligue reste dans les tuyaux

En creux, cela signifie que le Real et le Barça, qui font partie des derniers mutins du projet avorté de Super Ligue européenne (avec la Juventus Turin), pourront continuer à défendre leur projet. Mais les deux géants espagnols considèrent que cet accord les lèse, car il conditionne une partie de leurs revenus de droits TV pendant un demi-siècle, une durée énorme dans une industrie aussi changeante que le football. CVC leur a toutefois laissé un délai de trois ans pour changer d'avis et intégrer l'accord, sans pénalités.

En pratique, 70 % des 2 milliards d'euros seront destinés à financer les infrastructures et les futurs investissements des clubs, 15% à équilibrer la dette et compenser les pertes générées par la pandémie (qui s'élèvent à près d'un milliard d'euros selon Tebas), et les derniers 15% iront directement aux effectifs (recrues, salaires, etc.).