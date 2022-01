Vaud : Le trafic est rétabli sur la ligne CFF du Pied du Jura

Un problème technique en gare de Bussigny a impacté le trafic ferroviaire dans le courant de la matinée. Il est désormais rétabli pour les trains en direction d’Yverdon-les-Bains.

Entre 10 h et 11 h 20, les InterCity n’ont plus circulé sur la ligne du Pied du Jura, soit en direction et depuis Yverdon-les-Bains, Neuchâtel ou Bienne. En cause: un dérangement au niveau des installations techniques en gare de Bussigny. «La panne se situait au niveau des relais qui permettent d’actionner les aiguillages et les signaux», précise Frédéric Revaz, le chef-adjoint du service presse des CFF.