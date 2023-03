Prix du cinéma suisse: «La Ligne» d’Ursula Meier primé trois fois, l’interprète de Peter K. couronné

Le film «La Ligne», d’Ursula Meier, a reçu trois trophées: pour la performance de Stéphanie Blanchoud dans le rôle de Margaret (meilleure interprétation féminine), pour celle d’Elli Spagnolo dans le rôle de Marion (meilleur second rôle féminin) et pour le scénario (Stéphanie Blanchoud, Ursula Meier et Antoine Jaccoud). Manfred Liechti a reçu le prix de meilleure interprétation masculine pour le rôle de Peter K. dans le film «Peter K. - Alleine gegen den Staat», qui retrace l’histoire du «forcené de Bienne».