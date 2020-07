CFF

La ligne entre Berne et Fribourg fermera trois semaines

Les CFF vont réaliser des travaux de façon intense cet été. Des bus de remplacement vont circuler entre les deux villes.

Le Covid a provoqué du retard

En février, les CFF annonçaient déjà que la ligne devrait être entièrement interrompue pendant deux semaines pendant l’été, moment où l’impact sur les pendulaires serait le moins important. Entre-temps, le Covid est passé par là et les travaux ont dû être interrompus pendant trois semaines au cours du mois de mars. Puis, les restrictions sanitaires ont à leur tour freiné les chantiers. Pour rattraper le retard, la compagnie a décidé, finalement, d’interrompre la ligne pendant trois semaines et a arrêté les dates: les travaux, qui auront lieu 24h/24, seront réalisés du samedi 25 juillet jusqu’au dimanche 14 août.

«La durée des nuisances sonores et des restrictions est ainsi diminuée. Lors de la fermeture complète d’un tronçon de ligne, les CFF peuvent également déployer leurs machines de chantier de manière concentrée et ininterrompue», indique la compagnie sur son site internet.

Des bus ou un détour

Les CFF ont profité de l’annonce pour dévoiler les mesures prises pour les pendulaires pendant l’interruption. Des bus directs circuleront entre Fribourg et Berne avec une durée prévue d’environ 50 minutes. Les voyageurs qui veulent rejoindre la Suisse alémanique depuis Lausanne et Genève seront aiguillés vers les trains qui passent par Neuchâtel et Bienne. Les temps de trajet en seront ainsi allongés et il est recommandé de vérifier les horaires avant chaque trajet. Du personnel des CFF sera présent dans les gares pour assister les passagers. Enfin, les CFF rappellent que, dans les bus de remplacement, les mesures sanitaires à respecter seront naturellement les mêmes que dans les trains.