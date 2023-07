Travaux: La ligne ferroviaire Brigue-Milan fermée tout l’été prochain

Gagner la gare de Milan prendra plus de temps l’été prochain quand on vient de Suisse romande.

«Du 9 juin au 8 septembre 2024, la ligne entre Arona et Stresa sera complètement fermée à la circulation des trains. Tous les Eurocity entre Domodossola et Milan seront donc supprimés. Des bus de remplacement circuleront, mais leur temps de parcours sera plus long et leur capacité plus faible», a expliqué le Conseil fédéral, en réponse à une question du conseiller national Christophe Clivaz (Verts/VS).