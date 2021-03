Besoin d’aide?

Les voyageurs circulant entre Berne/Zurich et Lausanne/Genève empruntent la ligne du pied du Jura, via Bienne. Les voyageurs de Payerne et Fribourg circulent via Yverdon-les-Bains. En trafic régional, des bus de substitution circulent entre Lausanne et Palézieux. Il faut prévoir des temps de parcours rallongés. Des assistants clientèle sont présents dans les gares de la région pour renseigner les voyageurs. L’horaire en ligne est adapté sur www.cff.ch et sur Mobile CFF. Des informations sont également disponibles par téléphone au 0848 44 66 8