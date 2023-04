Le Nyon – Saint-Cergue fait un bond en avant d’un siècle

20min/Mediaprofil

Cette journée particulière s’inscrit dans le cadre d’une modernisation générale de la ligne qui, à terme, permettra une gestion centralisée numérique de l’entier du réseau. A l’heure actuelle, seules les gares de Nyon et des Plantaz peuvent être télécommandées. Les autres gares fonctionnent de manière automatique ou à l’aide de commandes que le mécanicien peut actionner lui-même, mais avec la contrainte de devoir quitter sa cabine de conduite pour le faire. «Pour nous, c’est une vraie révolution. Le mécanicien n’aura pas moins de responsabilités, mais il sera beaucoup plus aidé par la technologie», résume l’un des responsables des formations.

Un nouveau dépôt et centre d’entretien, ainsi qu’un nouveau centre administratif, sont en construction à Trélex. Ils devraient entrer en service l’année prochaine. «L’actuel dépôt des Plantaz date de 1915. Avec ces nouvelles installations, nous allons faire un bond en avant d’un siècle», se réjouit Laurent Emmanuel, directeur du NStCM. Autre grande nouveauté, une voie de croisement a été créée à Trélex, permettant à davantage de trains de circuler simultanément. Et de nouvelles rames seront mises en circulation. «Pour les passagers, tous ces changements représenteront surtout plus de confort et moins de retards», estime le directeur.