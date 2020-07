Grisons

La ligne THT entre Pradella et La Punt va être modernisée

Le chantier, qui débutera l’an prochain, verra le renforcement des pylônes actuels et la construction de nouveaux sur ce tronçon de 50 kilomètres.

Environ 3500 tonnes d'acier seront utilisées pour le développement de cette ligne d'environ 50 km. Les pylônes actuels seront renforcés et de nouveaux seront construits. La première étape des travaux, entre Pradella et Zernez, débutera en 2021 et la deuxième, entre Zernez et La Punt, en 2022. Le projet devrait être terminé à la fin de 2022.