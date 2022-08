Football: La Ligue 1 est une vitrine attractive pour les Suisses

Après avoir évolué six saisons en Bundesliga, Breel Embolo a posé ses valises à Monaco.

Il s’appelle Kevin Spadanuda, a 25 ans et est Argovien. Son destin international commence demain à Lyon. L’ancien joueur d’Aarau a un parcours particulier, lui qui est passé par le football amateur. Un chemin qui l’a mené cet été à Ajaccio, en Ligue 1. Avec le néopromu, il ouvrira la nouvelle saison du championnat de France sur la pelouse de l’OL.

Parmi les nouveautés, il y a l’arrivée de Breel Embolo à Monaco. Après six ans en Allemagne, l’attaquant a trouvé sur le Rocher un club ambitieux, qui disputera la Coupe d’Europe. De quoi profiter d’une certaine vitrine. Pour Yvon Mvogo, qui débarque à Lorient, c’est la perspective d’un projet conforme à ses ambitions: être titulaire dans un grand championnat.

Et puis il y a les autres, aux aspirations diverses. L’ancien Servettien Nyakossi (18 ans) a signé à Marseille, mais ses débuts attendront. Omlin (Montpellier), lui, doit confirmer qu’il fait partie des gardiens les plus fiables de Ligue 1 et Kutesa (Reims) sort d’un prêt d’une année en Belgique.