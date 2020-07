Hockey sur glace

La Ligue demande «des décisions équitables»

La National League a demandé au Conseil fédéral à pouvoir accueillir plus de 1000 spectateurs, lors de la reprise du championnat toujours prévue le 18 septembre.

Après la Swiss Football League mercredi, c'est au tour de la National League de hockey de plaider sa cause. Réunis durant deux jours, les patrons de douze clubs de l'élite suisse, ainsi que le président du conseil d’administration Matthias Berner et le directeur Denis Vaucher, ont évoqué le sujet brûlant de l'été: les évolutions politiques liées à la crise du Covid-19 et leurs liens avec l’avenir du jeu de rondelle.