Football La Ligue des champions pourrait garder le format du Final 8

Le président de l’UEFA, Aleksandr Ceferin, s’est dit ouvert à conserver la formule inédite mise en place pour aller au bout des Coupes d’Europe cet été.

Au terme d’une saison exceptionnellement étirée, les Coupes d’Europe sont finalement arrivées à leur terme. Désormais, c’est l’heure du bilan. Au c œ ur des discussions: le format inédit mis en place à partir des quarts de finale. Un Final 8 (à Lisbonne pour la Ligue des champions et en Allemagne pour la Ligue Europa) où chaque rencontre se disputait sur un match sec, au lieu du traditionnel aller-retour.

Cette formule, instaurée temporairement pour aller au bout des compétitions dans les plus brefs délais, a globalement reçu un écho positif car elle rappelle l’atmosphère d’une Coupe du monde. Au point que beaucoup militent pour qu’elle soit conservée.

«Nous avons été forcés de le faire mais en fin de compte, on réalise qu’on a découvert quelque chose de bien. Nous allons y réfléchir pour le futur»

Interrogé par l’Associated Press, le président de l’UEFA Aleksandr Ceferin a affiché sa satisfaction: «Nous avons été forcés de le faire mais en fin de compte, on réalise qu’on a découvert quelque chose de bien. Nous allons y réfléchir pour le futur. C‘est un format très intéressant. Maintenant, je doute qu’avec le calendrier actuel, nous puissions faire un Final 8 parce que cela prendrait trop de temps. Mais un format avec un match et un système comme celui-ci, je pense que ce serait beaucoup plus excitant que le format précédent.»