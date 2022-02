Football : La Ligue des champions reprend ses droits avec de belles affiches

La course à la succession de Chelsea est lancée, avec le coup d’envoi des huitièmes de finale de la Coupe aux grandes oreilles mardi soir.

Avec l’imminence du printemps, l’air raréfié des sommets est de retour pour les grands d’Europe en général et en particulier pour les Parisiens et les Madrilènes, dont le duel est rendu plus savoureux par la situation de Kylian Mbappé, courtisé par le Real à quatre mois et demi de la fin de son contrat.