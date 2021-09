Basketball - La Ligue des champions, sinon rien

Arnaud Cotture et les Fribourgeois visent haut.

FR Olympic est à Peristéri, à la périphérie d’Athènes, dans une bulle sanitaire, pour jouer ce mercredi (16h30) la demi-finale de la Champions League Basketball. Les mots sont ronflants, mais il faut résister à l’euphorie: il s’agit plus exactement de la demi-finale du tour qualificatif pour la Ligue des champions. Et si les champions de Suisse en titre battent Split, ils devront encore éliminer une équipe, soit Peristéri, qui joue à domicile, soit les Roumains de Cluj. Ensuite seulement, ils auront le droit d’entamer la phase de poule, face à trois équipes turque, israélienne et italienne.