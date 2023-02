Football: La Ligue des champions va faire son retour sur la RTS

Pour ce qui est de l’Europa League et de l’Europa Conference League, même chose: un match par tour et les finales seront retransmis par la RTS.

Pour rappel, la RTS ne diffusait plus la Ligue des champions depuis la saison 2021/2022. En cause, l’impossibilité et le refus à l’époque de la SSR de casser sa tirelire pour acquérir les droits de retransmission de la plus prestigieuse des compétitions de clubs.