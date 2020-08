La limite des 1000 personnes bientôt assouplie?

Je me réjouis déjà des commentaires de la boutiquière des Rues basses ainsi que de ses copines déphasées.

Diaz 09.08.2020 à 07:44

Dans un mois il y aura dans certains auditoires des universités plus de 500 personnes et pas une chaise libre dans un espace fermé. Piscine de Renens 4000 personnes autorisées à passer la journée dans un espace plus petit qu'un stade de foot. Marché de Lausanne la foule se sert sans masque. Pourquoi 5000 personnes dans un stade de 20'000 place pose problème ?