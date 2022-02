sous-vêtements - La lingerie en satin, star de la Saint-Valentin

Un peu de glamour dans les sous-vêtements. Après plusieurs années à privilégier les matières agréables et les couleurs discrètes, cette année, la lingerie allie confort et brillance avec le satin.

Habituée aux coupes près du corps, SKIMS, la marque de Kim Kardashian, étoffe également sa gamme avec des ensembles et des bodys satinés, dans des tons rouges, roses et noirs. Rihanna a également adopté cette tendance dans sa nouvelle collection pour la Saint-Valentin, notamment sur des bodys, des boxers et des soutiens-gorge.