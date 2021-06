Sommet Biden-Poutine (GE) - La liste de courses des partis pour le Conseil fédéral

Les conseillers fédéraux rencontreront Joe Biden mardi et Vladimir Poutine mercredi.

L’espace de deux jours, la planète entière aura les yeux braqués sur Genève, où se rencontreront mercredi Joe Biden et Vladimir Poutine. Ce sommet sera aussi l’occasion pour le Conseil fédéral, représenté par Guy Parmelin et Ignazio Cassis, d’échanger avec le président américain, ce mardi, et avec son homologue russe, mercredi. Durant ces quelques minutes d’échange, quels thèmes serait-il judicieux d’aborder? Les partis genevois* ont tous leur idée sur la question.