Dépenses de la Confédération: La liste des courses de l’armée, la liste des coupes des Finances

C’est, de manière schématique, l’exercice auquel s’est prêtée Viola Amherd, mercredi après-midi. Elle a présenté le catalogue des achats à réaliser pour l’armée et bénéficie pour ce faire de l’appui du Parlement, qui a voté une forte augmentation du budget .

Une heure plus tard, ce même mercredi après-midi. Baisser les dépenses, aussi en personnel, dans tous les départements jusqu’en 2026: 500 millions par ans. Supprimer la contribution suisse au programme Horizon Europe: 600 millions en 2024, 500 millions en 2025 et 400 millions en 2026. Cette fois, c’est Karin Keller-Sutter qui est à la calculette. «Les chiffres parlent d’eux-mêmes», a-t-elle dit.

Grandir moins vite

«Pour la première fois depuis 2005, il y a un déficit structurel», a précisé Sabine D’Amelio-Favez, la directrice de l’Administration fédérale des finances «Dans mon ménage privé aussi, on ne peut pas simplement dire: ceci serait nécessaire, cela serait sympa, on doit parfois se restreindre», a illustré ensuite la ministre des Finances. Surprise: parmi la liste des coupes, on trouve l’armée. Contradictoire avec la liste des souhaits de Viola Amherd moins d’une heure avant?